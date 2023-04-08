В обхід митниці: на Одещині затримали одразу чотирьох втікачів за кордон
На Одещині зафіксували два випадки спроби незаконного перетинання державного кордону України. Чотирьох чоловіків затримано за порушення адміністративного законодавства.
Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.
Перша група з двох чоловіків, які проживають у Миколаївській та Вінницькій областях, намагалися незаконно потрапити до Молдови в ніч на 8 квітня. Вони вирішили зробити це поза пунктом пропуску "Виноградівка". Однак їхнім планам стали на заваді прикордонники.
Друга група складалася з двох рідних братів з Ренійської громади. Їх метою було потрапити до Молдови, а далі до США, де на них чекали родичі.
Яке покарання чекає на порушників
Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону".
Невдалі схеми перетину кордону
Мешканець Одещини був засуджений до 1 року 6 місяців обмеження волі за підроблення документів. Чоловік намагався перетнути кордон за допомогою підробного "білого квитка".
Нагадаємо, прикордонники на кордоні з Молдовою відкрили попереджувальний вогонь на двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Вони не зупинилися під час перевірки і намагалися втекти.