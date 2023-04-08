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В обхід митниці: на Одещині затримали одразу чотирьох втікачів за кордон

8 квітня 2023 17:00
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Анна Мурадова
Редактор
Порушення на державному кордоні. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
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Анна Мурадова
Редактор

На Одещині зафіксували два випадки спроби незаконного перетинання державного кордону України. Чотирьох чоловіків затримано за порушення адміністративного законодавства.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін

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Перша група з двох чоловіків, які проживають у Миколаївській та Вінницькій областях, намагалися незаконно потрапити до Молдови в ніч на 8 квітня. Вони вирішили зробити це поза пунктом пропуску "Виноградівка". Однак їхнім планам стали на заваді прикордонники.  

Намагались втекти за кордон. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін. 

Друга група складалася з двох рідних братів з Ренійської громади. Їх метою було потрапити до Молдови, а далі до США, де на них чекали родичі.

Яке покарання чекає на порушників

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". 

Невдалі схеми перетину кордону

Мешканець Одещини був засуджений до 1 року 6 місяців обмеження волі за підроблення документів. Чоловік намагався перетнути кордон за допомогою підробного "білого квитка". 

Нагадаємо, прикордонники на кордоні з Молдовою відкрили попереджувальний вогонь на двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Вони не зупинилися під час перевірки і намагалися втекти.

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