В обход таможни: в Одесской области задержали сразу четырех беглецов за границу

Нарушения на границе. Фото: Измаильский пограничный отряд

В Одесской области зафиксировали два случая попытки незаконного пересечения государственной границы Украины. Четверо мужчин задержаны за нарушение административного законодательства.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

Читайте также:

Первая группа из двух мужчин, проживающих в Николаевской и Винницкой областях, пытались незаконно попасть в Молдову в ночь на 8 апреля. Они решили сделать это вне пункта пропуска "Виноградовка". Однако их планам помешали пограничники.

Пытались бежать за границу. Фото: Измаильский пограничный отряд.

Вторая группа состояла из двух родных братьев из Ренийской общины. Их целью было попасть в Молдову, а затем в США, где их ждали родственники.

Какое наказание ждет нарушителей

Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы".

Неудачные схемы пересечения границы

Житель Одесской области был приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы за подделку документов. Мужчина пытался пересечь границу с помощью поддельного "белого билета".

Напомним, пограничники на границе с Молдовой открыли предупредительный огонь на двоих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Они не остановились во время проверки и пытались скрыться.