Иностранец пытался вывезти из Одесщины электронные сигареты

Скрытые электронные сигареты. Фото: ГПСУ

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" обнаружили электронные сигареты. Иностранец пытался скрытно вывезти их из Украины.

Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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"При осмотре транспортного средства 20-летнего гражданина Молдовы, в багажном отсеке под обшивкой правоохранители обнаружили картонные коробки, в которых находились 100 электронных сигарет", — говорится в сообщении.

Нарушитель объяснил, что совершил покупку товара в Одессе, а в Молдове намерен реализовать их по более высокой цене.

Однако такие действия для горе-бизнесмена завершились изъятием транспортного средства, товара и привлечением его к ответственности.

Напомним, в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" украинские и молдавские таможенные службы обнаружили драгоценные камни у гражданина Франции, пересекавшего границу в Украине. В ходе совместных мероприятий было найдено 290 разноцветных камней, которые могут иметь значительную стоимость на рынке драгоценных украшений.