Иностранец пытался вывезти из Одесщины электронные сигареты

Иностранец пытался вывезти из Одесчины электронные сигареты
Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" обнаружили электронные сигареты. Иностранец пытался скрытно вывезти их из Украины.
Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
"При осмотре транспортного средства 20-летнего гражданина Молдовы, в багажном отсеке под обшивкой правоохранители обнаружили картонные коробки, в которых находились 100 электронных сигарет", — говорится в сообщении.
Нарушитель объяснил, что совершил покупку товара в Одессе, а в Молдове намерен реализовать их по более высокой цене.
Однако такие действия для горе-бизнесмена завершились изъятием транспортного средства, товара и привлечением его к ответственности.
Напомним, в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" украинские и молдавские таможенные службы обнаружили драгоценные камни у гражданина Франции, пересекавшего границу в Украине. В ходе совместных мероприятий было найдено 290 разноцветных камней, которые могут иметь значительную стоимость на рынке драгоценных украшений.