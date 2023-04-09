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Иностранец пытался вывезти из Одесчины электронные сигареты

9 апреля 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Иностранец пытался вывезти из Одесщины электронные сигареты
Скрытые электронные сигареты. Фото: ГПСУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" обнаружили электронные сигареты. Иностранец пытался скрытно вывезти их из Украины.

Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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"При осмотре транспортного средства 20-летнего гражданина Молдовы, в багажном отсеке под обшивкой правоохранители обнаружили картонные коробки, в которых находились 100 электронных сигарет", — говорится в сообщении.

Нарушитель объяснил, что совершил покупку товара в Одессе, а в Молдове намерен реализовать их по более высокой цене.

Однако такие действия для горе-бизнесмена завершились изъятием транспортного средства, товара и привлечением его к ответственности.

Напомним, в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" украинские и молдавские таможенные службы обнаружили драгоценные камни у гражданина Франции, пересекавшего границу в Украине. В ходе совместных мероприятий было найдено 290 разноцветных камней, которые могут иметь значительную стоимость на рынке драгоценных украшений.

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