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Інвалідність за 9 тисяч доларів — схема для ухилянтів в Одесі

10 грудня 2024 12:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі викрили схему уникнення мобілізації, подробиці
Поліцейські затримали підозрювану. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеситка за гроші оформляла чоловікам інвалідність і непридатність до військової служби. При цьому вона підробляла  печатки і бланки ТЦК. Тепер жінці загрожує тривалий тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 10 грудня.

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно 28-річної одеситки. Вона пропонувала чоловікам уникнути мобілізації за суму від 5 тис. доларів до 10 тис. доларів. Жінка обіцяла виготовити медичні довідки та висновки лікарської комісії про наявність хвороб і групи інвалідності, а також тимчасовий військовий квиток з штампом про зняття з військового обліку.

За даними слідства, підробляти документи фігурантці допомагав невстановлений спільник. Друк документів жінка замовляла у типографії, а гербові печатки Міноборони й ТЦК купувала в інтернеті.  

Підозрювану затримали під час отримання авансу у 5 тис. доларів від одного з клієнтів.

Що загрожує затриманій

Під час обшуків на орендованих жінкою квартирах правоохоронці вилучили печатки різних медустанов і ТЦК, бланки та інші речові докази. Одеситці висунули обвинувачення у підробленні документів та організації незаконного переправлення людей через кордон. Максимальне покарання за ці злочини — дев'ять років ув'язнення.

Сама затримана відмовилася давати будь-які покази. Наразі вона перебуває під вартою. Правом на заставу жінка не скористалася.   

Нагадаємо, одеський суд покарав жінку, яка за гроші організувала для військовозобов'язаного фіктивний шлюб буцімто з багатодітною матір'ю. Також ми писали, що на Закарпатті шахрай друкував документи для ухилянтів.

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