В Одессе разоблачили схему избегания мобилизации, подробности

Полицейские задержали подозреваемую. Фото: полиция Одесской области

Одесситка за деньги оформляла мужчинам инвалидность и непригодность к военной службе. При этом она подделывала печати и бланки ТЦК. Теперь женщине грозит длительный тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 10 декабря.

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Расценки за негодность

В суд направили обвинительный акт в отношении 28-летней одесситки. Она предлагала мужчинам избежать мобилизации за сумму от 5 тыс. долларов до 10 тыс. долларов. Женщина обещала изготовить медицинские справки и выводы врачебной комиссии о наличии болезней и групп инвалидности, а также временный военный билет со штампом о снятии с военного учета.

По данным следствия, подделывать документы фигурантке помогал неустановленный сообщник. Печать документов женщина заказывала в типографии, а гербовые печати Минобороны и ТЦК покупала в интернете.

Подозреваемую задержали при получении аванса в 5 тыс. долларов от одного из клиентов.

Что угрожает задержанной

Во время обысков на арендованных женщиной правоохранители изъяли печати разных медучреждений и ТЦК, бланки и другие вещественные доказательства. Одесситке выдвинули обвинения в подделке документов и организации незаконной переправки людей через границу. Максимальное наказание за эти преступления — девять лет заключения.

Сама задержанная отказалась давать какие-либо показания. Сейчас она находится под стражей. Правом на залог женщина не воспользовалась.

Напомним, одесский суд наказал женщину, которая за деньги организовала для военнообязанного фиктивный брак якобы с многодетной матерью. Также мы писали, что на Закарпатье мошенник печатал документы для уклонистов.