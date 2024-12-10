В Одессе разоблачили схему избегания мобилизации, подробности

Инвалидность за 9 тысяч долларов — схема для уклонистов в Одессе
Одесситка за деньги оформляла мужчинам инвалидность и непригодность к военной службе. При этом она подделывала печати и бланки ТЦК. Теперь женщине грозит длительный тюремный срок.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 10 декабря.
Расценки за негодность
В суд направили обвинительный акт в отношении 28-летней одесситки. Она предлагала мужчинам избежать мобилизации за сумму от 5 тыс. долларов до 10 тыс. долларов. Женщина обещала изготовить медицинские справки и выводы врачебной комиссии о наличии болезней и групп инвалидности, а также временный военный билет со штампом о снятии с военного учета.
По данным следствия, подделывать документы фигурантке помогал неустановленный сообщник. Печать документов женщина заказывала в типографии, а гербовые печати Минобороны и ТЦК покупала в интернете.
Подозреваемую задержали при получении аванса в 5 тыс. долларов от одного из клиентов.
Что угрожает задержанной
Во время обысков на арендованных женщиной правоохранители изъяли печати разных медучреждений и ТЦК, бланки и другие вещественные доказательства. Одесситке выдвинули обвинения в подделке документов и организации незаконной переправки людей через границу. Максимальное наказание за эти преступления — девять лет заключения.
Сама задержанная отказалась давать какие-либо показания. Сейчас она находится под стражей. Правом на залог женщина не воспользовалась.
Напомним, одесский суд наказал женщину, которая за деньги организовала для военнообязанного фиктивный брак якобы с многодетной матерью. Также мы писали, что на Закарпатье мошенник печатал документы для уклонистов.
Читайте Новини.LIVE!