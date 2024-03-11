Іранський БпЛА був помічений на території Криму

Іранський розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6. Фото: Defence Intelligence

Іранський розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6 помічений близько одного з аеродромів у Криму. Його присутність може свідчити про те, що Росія намагається визначити загрози для своїх портів і суден після недавніх успіхів України.

Про це повідомляє у соцмережі "Х" військова розвідка Міноборони Великобританії Defence Intelligence.

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Defence Intelligence оприлюднив супутниковий знімок компанії Airbus, який зняв іранський розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6 на території кримського аеродрому поблизу населеного пункту Саки. У своїй останній оновленій розвідці Міністерство оборони Сполученого Королівства зазначило, що дальність дії Mohajer-6 становить близько 200 км з контролем прямої видимості, яку можна розширити, передавши управління іншій наземній станції.

Для чого створені Mohajer-6

За даними розвідки Великобританії, Росія використовує іранські дрони Mohajer-6 для виявлення погроз для своїх кораблів у Чорному морі. окрім цього, такі БпЛА є системою розвідки, спостереження, виявлення цілей та можуть проводити атаки за допомогою керованих боєприпасів вільного падіння. Тож окупанти можуть використовувати їх для корекції ударів по південно-західному узбережжю України.

"Присутність системи у західному Криму, ймовірно, свідчить про те, що Росія намагається визначити погрози для російських портів та суден після нещодавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що місія систем також включає підтримку націлювання Росії по південно-західному українському узбережжю", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за кілька тижнів в Україні зʼявляться 800 тисяч снарядів у рамках чеської ініціативи. Однак наразі на фронті існує певний дефіцит боєприпасів, який компенсують різними видами дронів, зокрема камікадзе.

Також ми писали, що в ISW зазначили, що аналітики, проаналізували супутникові знімки з Росії. Експерти дійшли висновку, що РФ розконсервувала від 25 до 40% своїх танкових стратегічних запасів зі складів просто неба. Дослідники переконані, що резервів вистачить не надовго.