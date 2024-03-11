Иранский БпЛА был замечен на территории Крыма

Иранский разведывательно-ударный БпЛА Mohajer-6. Фото: Defence Intelligence

Иранский разведывательно-ударный БпЛА Mohajer-6 замечен около одного из аэродромов в Крыму. Его присутствие может свидетельствовать, что Россия пытается определить угрозы для своих портов и судов после недавних успехов Украины.

Об этом сообщает в соцсети "Х" военная разведка Минобороны Великобритании Defence Intelligence.

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Defence Intelligence обнародовал спутниковый снимок компании Airbus, снявший иранский разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6 на территории крымского аэродрома вблизи населенного пункта Саки. В последней обновленной разведке Министерство обороны Соединенного Королевства отметило, что дальность действия Mohajer-6 составляет около 200км с контролем прямой видимости, которую можно расширить, передав управление другой наземной станции.

Для чего созданы Mohajer-6

По данным разведки Великобритании, Россия использует иранские дроны Mohajer-6 для обнаружения угроз для своих кораблей в Черном море. Кроме того, такие БПЛА являются системой разведки, наблюдения, обнаружения целей и могут проводить атаки с помощью управляемых боеприпасов свободного падения. Так что оккупанты могут использовать их для коррекции ударов по юго-западному побережью Украины.

"Присутствие системы в западном Крыму, вероятно, свидетельствует о том, что Россия пытается определить угрозы для российских портов и судов после недавних успехов Украины. Существует реальная возможность, что миссия систем также включает в себя поддержку нацеливания России по юго-западному украинскому побережью", — говорится в сообщении.

Напомним, что через несколько недель в Украине появятся 800 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Однако на фронте существует определенный дефицит боеприпасов, который компенсируют разными видами дронов, в частности камикадзе.

Также мы писали, что в ISW указали, что аналитики проанализировали спутниковые снимки из России. Эксперты пришли к выводу, что РФ расконсервировала от 25 до 40% своих танковых стратегических запасов со складов под открытым небом. Исследователи уверены, что резервов хватит не надолго.