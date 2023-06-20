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Йшли до лікарні: прикордонники Одещини затримали трьох ухилянтів

20 червня 2023 15:30
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Анна Мурадова
Редактор
Йшли до лікарні: прикордонники Одещини затримали трьох ухилянтів
Затримання чоловіків на кордоні. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
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Анна Мурадова
Редактор

Трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, затримали вночі в районі прикордонного населеного пункту поблизу Ізмаїльського загону. Ця група мандрівників, яка прямувала до Молдови, була помічена тепловізором.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Попри заклики зупинитися, вони проігнорували вимоги прикордонників і продовжували свій шлях. Тільки після попереджувальних пострілів у повітря нічні "мандрівники" припинили рух. Під час затримання двоє жителів Одещини та один із Хмельниччини заявили, що не почули заклики прикордонників і вирушили до Молдови для отримання медичної допомоги. Проте вони не пред'явили жодних медичних документів, що підтверджували б їхні слова.

Яке покарання чекає за спробу незаконного перетину кордону

На всіх трьох порушників, які є призовного віку (25, 26 та 30 років), складено протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетинання кордону згідно зі статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд визначить ступінь їхньої відповідальності.

Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону вчора затримали трьох чоловіків призовного віку на державному кордоні поблизу села Дмитрівка в Болградському районі. Їх спробу незаконного перетинання кордону виявив прикордонний наряд за допомогою тепловізора.

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