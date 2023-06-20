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Шли в больницу: пограничники Одесчины задержали троих уклонистов

20 июня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Шли в больницу: пограничники Одесчины задержали троих уклонистов
Задержание мужчин на границе. Фото: Измаильский пограничный отряд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Три человека, пытавшиеся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, были задержаны ночью в районе пограничного населенного пункта вблизи Измаильского отряда. Эта группа путешественников, направлявшаяся в Молдову, была подмечена тепловизором.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Несмотря на призывы остановиться, они проигнорировали требования пограничников и продолжали свой путь. Только после упреждающих выстрелов в воздух ночные "путешественники" прекратили движение. Во время задержания двое жителей Одесчины и один из Хмельницкой области заявили, что не услышали призывы пограничников и отправились в Молдову для получения медицинской помощи. Однако они не предъявили никаких медицинских документов, подтверждающих их слова.

Какое наказание ожидает попытка незаконного пересечения границы

На всех трех нарушителей, являющихся призывным возрастом (25, 26 и 30 лет), составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы согласно статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд определит степень их ответственности.

Напомним, пограничники Измаильского отряда вчера задержали троих мужчин призывного возраста на государственной границе вблизи села Дмитровка в Болградском районе. Их попытку незаконного пересечения границы обнаружил пограничный наряд с помощью тепловизора.

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