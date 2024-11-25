Італія заплатить за відновлення Одеси

Посол Італії Карл Формоза (ліворуч) і віцепрем'єр українського уряду Олексій Кулеба. Фото: Facebook/Олексій Кулеба

Італія реалізує одразу декілька проєктів з відбудови в Одеській області. Йдеться, в першу чергу, про соціальну сферу. Наразі ведеться обговорення щодо конкретних об'єктів.

Про це у Facebook розповів віцепрем’єр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Заступник голови уряду зустрівся з послом Італії в Україні Карлом Формозою. Сторони обговорили плани Риму з реалізації проєктів в Одесі та області.

"Формуємо змістовний портфель проєктів, до якого входять модернізація медичної інфраструктури, зрошування сільськогосподарських територій регіону, створення робочих місць шляхом професійно-технічної освіти, захисту культурної спадщини та розвитку містобудування", — повідомив Олексій Кулеба.

Найближчим часом представники двох країн проведуть технічні зустрічі та узгодять деталі проєктів. Олексій Кулеба також нагадав, що у спільному комюніке Італія оголосила про взяття під патронат у відбудові міста Одеси та регіону після наслідків російської агресії.

Раніше ми повідомляли, що італійці дадуть гроші на ремонт п'яти пам'яток архітектури в Одесі. Також ми розповідали про підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Італії.