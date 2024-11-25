Италия заплатит за восстановление Одессы

Посол Италии Карл Формоза (слева) и вице-премьер украинского правительства Алексей Кулеба. Фото: Facebook/Алексей Кулеба

Италия реализует сразу несколько проектов по восстановлению в Одесской области. Речь идет, в первую очередь, о социальной сфере. В настоящее время ведется обсуждение конкретных объектов.

Об этом в Facebook рассказал вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

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Заместитель главы правительства встретился с послом Италии в Украине Карлом Формозой. Стороны обсудили планы Рима по реализации проектов в Одессе и области.

"Формируем содержательный портфель проектов, в который входят модернизация медицинской инфраструктуры, орошение сельскохозяйственных территорий региона, создание рабочих мест путем профессионально-технического образования, защиты культурного наследия и развития градостроительства", — сообщил Алексей Кулеба.

В ближайшее время представители двух стран проведут технические встречи и согласуют детали проектов. Алексей Кулеба напомнил, что в совместном коммюнике Италия объявила о взятии под патронат в восстановлении города Одессы и региона после последствий российской агрессии.

Ранее мы сообщали, что итальянцы дадут деньги на ремонт пяти памятников архитектуры в Одессе. Также мы рассказывали об итогах визита президента Украины Владимира Зеленского в Италию.