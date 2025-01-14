Юна одеситка Паскаль, яка втратила ногу через російський обстріл, стала героїнею коміксу

Юна гімнастка Саша Паскаль читає комікс про себе. Фото: Київрада

У Києві презентували перший інклюзивний комікс для дітей "Серце бачить більше, ніж очі". Прототипом головної героїні твору стала юна гімнастка Олександра Паскаль. Вона втратила ногу внаслідок ракетного удару РФ по Затоці.

Про це повідомили у Київській міській раді.

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Про що комікс

Інклюзивний комікс має подолати стереотипи щодо дітей з інвалідністю й пояснити, що всі люди, незалежно від фізичних особливостей, є рівними у правах та можливостях. Твір розповідає історію дівчинки без ноги, яка прийшла до нової школи. Її прототипом стала Саша.

Одеситка Саша Паскаль стала прототипом героїні коміксу. Фото: Київрада

"Історія Олександри — це приклад мужності, сили духу та віри у власні можливості. Тому саме він ліг в основу коміксу", — говорить директор "Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста" Сергій Павловський.

Що відомо про дівчинку

Саша Паскаль потрапила під російський обстріл у Затоці у травні 2022 року. Дівчинка два тижні провела у реанімації й втратила ногу. У березні 2023 року Саша отримала біонічний протез, який виготовили спеціально для неї, з урахуванням індивідуальних потреб. Після цього вона продовжила займатися гімнастикою.

Раніше ми писали, що Саша Паскаль вивела на поле "Шахтар" і "Арсенал" перед матчем у рамках третього туру Ліги чемпіонів у Лондоні. Також юна гімнастка відвідала Олімпійські ігри в Парижі та виконала декілька елементів біля Ейфелевої вежі.