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Юная одесситка, потерявшая ногу из-за РФ, стала героиней комикса

14 января 2025 12:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Юная одесситка Паскаль, которая потеряла ногу из-за российского обстрела, стала героиней комикса
Юная гимнастка Саша Паскаль читает комикс о себе. Фото: Киевсовет
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Киеве презентовали первый инклюзивный комикс для детей "Сердце видит больше, чем глаза". Прототипом главной героини произведения стала юная гимнастка Александра Паскаль. Она потеряла ногу в результате ракетного удара РФ по Заливу.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

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О чем комикс

Инклюзивный комикс должен преодолеть стереотипы в отношении детей с инвалидностью и объяснить, что все люди, независимо от физических особенностей, равны в правах и возможностях. Произведение рассказывает историю девочки без ноги, которая пришла в новую школу. Ее прототипом стала Саша.

Саша Паскаль стала прототипом героини комикса
Одесситка Саша Паскаль стала прототипом героини комикса. Фото: Киевсовет

"История Александры — это пример мужества, силы духа и веры в собственные возможности. Поэтому именно он лег в основу комикса", — говорит директор "Научно-исследовательского института социально-экономического развития города" Сергей Павловский.

Что известно о девочке

Саша Паскаль попала под российский обстрел в Затоке в мае 2022 года. Девочка две недели провела в реанимации и потеряла ногу. В марте 2023 года Саша получила бионический протез, который изготовили специально для нее, с учетом индивидуальных потребностей. После этого она продолжила заниматься гимнастикой.

Ранее мы писали, что Саша Паскаль вывела на поле "Шахтер" и "Арсенал" перед матчем в рамках третьего тура Лиги чемпионов в Лондоне. Также юная гимнастка посетила Олимпийские игры в Париже и выполнила несколько элементов возле Эйфелевой башни.

Киев Одесса спорт комиксы Одесская область лицо с инвалидностью

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