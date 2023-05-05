ЮНІСЕФ передав понад тисячу планшетів та хромбуків для дітей-переселенців Одещини

Одещина отримала планшети для дітей. Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Сьогодні Департамент освіти і науки Одеської ОВА організовує передачу 1198 планшетів та хромбуків у територіальні громади Одещини для дітей-переселенців. Обладнання було надіслане ЮНІСЕФ за підтримки Європейського Союзу та Республіки Корея з метою забезпечення дітей доступом до безперервної освіти під час дистанційного навчання.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Нове постачання обладнання від ЮНІСЕФ спрямоване на дітей-переселенців, які були вимушені покинути свої домівки через бойові дії та навчаються за дистанційною формою навчання. Це дозволить їм продовжувати навчання без перерви та забезпечити доступ до якісної освіти.

На Одещину передали планшети та хромбуки. Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Це не перше постачання обладнання від ЮНІСЕФ, яке допомагає уряду України у забезпеченні доступу до освіти для школярів. Організація також створює цифрові освітні центри по всій країні, щоб забезпечити якісну освіту для учнів та допомогти вчителям викладати на дистанційній основі.

Нагадаємо, понад 6 тисяч ноутбуків вже доставлено до закладів освіти Одещини. Протягом 2022 року область отримала 2061 сучасний ноутбук Chromebook, а педагоги отримали 4020 гаджетів. Крім того, разом з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіном передали 46 одиниць спортивного спорядження для дитячо-юнацьких спортивних шкіл Одещини та закладів загальної середньої освіти (НУШ).