ЮНИСЕФ передал более тысячи планшетов и хромбуков для детей-переселенцев Одесчины

Одесщина получила планшеты для детей Фото: Одесская областная государственная администрация

Сегодня Департамент образования и науки Одесской ОВА организует передачу 1198 планшетов и хромбуков в территориальные общины Одесской области для детей-переселенцев. Оборудование было направлено ЮНИСЕФ при поддержке Европейского Союза и Республики Корея с целью обеспечения детей доступом к непрерывному образованию во время дистанционного обучения.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Новые поставки оборудования от ЮНИСЕФ направлены на детей-переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и учатся по дистанционной форме обучения. Это позволит им продолжать обучение без перерыва и обеспечить доступ к качественному образованию.

В Одесскую область передали планшеты и хромбуки. Фото: Одесская областная государственная администрация

Это не первая поставка оборудования от ЮНИСЕФ, которая помогает Правительству Украины в обеспечении доступа к образованию для школьников. Организация также создает цифровые образовательные центры по всей стране, чтобы обеспечить качественное образование для учащихся и помочь преподавателям преподавать на дистанционной основе.

Напомним, более 6 тысяч ноутбуков уже доставлены в учебные заведения Одесчины. В 2022 году область получила 2061 современный ноутбук Chromebook, а педагоги получили 4020 гаджетов. Кроме того, вместе с главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Муратом Шахином передали 46 единиц спортивного снаряжения для детско-юношеских спортивных школ Одесчины и общеобразовательных учреждений (НУШ).