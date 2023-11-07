Юрист розповів, чи мають право ТЦК зупинити авто та виписати повістку

Військовий перевіряє документи у водія. Фото: Українська правда

Зранку в Одесі представники ТЦК зупинили маршрутне таксі, в якому були чоловіки призовного віку. Юристи розповіли алгоритм дій, якщо військкоми зловживають своїм службовим положенням.

Про це в коментарі Фактам розповів юрист Ростислав Кравець.

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За його словами, тільки у представників Національної поліції є право видавати повістки. Жодних повноважень зупиняти транспортний засіб військовослужбовці ТЦК і СП не мають.

Коли можливо вручити повістку

Для того, щоб вручити комусь повістку, слід спершу встановити особу цієї людини. Також, за законом, мають бути присутні треті особи. За порушення цих правил вручення повістки вважається незаконним.

Що робити, якщо авто зупинили ТЦК

попросити показати посвідчення;

не виходити з машини та не давати жодних документів;

знімати на відео все, що відбувається на дорозі;

викликати Нацполіцію.

Нагадаємо, в Одесі представники територіального центру комплектації зупинили маршрутку, в якій були чоловіки призовного віку. Очевидці повідомляли, що потенційних мобілізованих вивели з транспорту та виписали повістки.