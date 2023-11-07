Юрист рассказал, имеют ли право ТЦК остановить автомобиль и выписать повестку
Утром в Одессе представители ТЦК остановили маршрутное такси, в котором находились мужчины призывного возраста. Юристы рассказали алгоритм действий, если военнослужащие злоупотребляют своим служебным положением.
Об этом в комментарии Фактам рассказал юрист Ростислав Кравец.
По его словам, только у представителей Национальной полиции есть право издавать повестки. Никаких полномочий останавливать транспортное средство у военнослужащих ТЦК и СП нет.
Когда можно вручить повестку
Для того чтобы вручить кому-то повестку, следует сначала установить личность этого человека. Также по закону должны присутствовать третьи лица. При нарушении этих правил вручение повестки считается незаконным.
Что делать, если авто остановили ТЦК
- попросить показать удостоверение;
- не выходить из машины и не давать никаких документов;
- снимать на видео все, что происходит на дороге;
- вызвать Нацполицию.
Напомним, в Одессе представители территориального центра комплектации остановили маршрутку, в которой находились мужчины призывного возраста. Очевидцы сообщали, что потенциальных мобилизованных вывели из транспорта и выписали повестки.
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