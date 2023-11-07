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Юрист рассказал, имеют ли право ТЦК остановить автомобиль и выписать повестку

7 ноября 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Юрист рассказал, имеют ли право ТЦК остановить автомобиль и выписать повестку
Военный проверяет документы у водителя. Фото: Украинская правда
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Утром в Одессе представители ТЦК остановили маршрутное такси, в котором находились мужчины призывного возраста. Юристы рассказали алгоритм действий, если военнослужащие злоупотребляют своим служебным положением.

Об этом в комментарии Фактам рассказал юрист Ростислав Кравец.

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По его словам, только у представителей Национальной полиции есть право издавать повестки. Никаких полномочий останавливать транспортное средство у военнослужащих ТЦК и СП нет.

Когда можно вручить повестку

Для того чтобы вручить кому-то повестку, следует сначала установить личность этого человека. Также по закону должны присутствовать третьи лица. При нарушении этих правил вручение повестки считается незаконным.

Что делать, если авто остановили ТЦК

  • попросить показать удостоверение;
  • не выходить из машины и не давать никаких документов;
  • снимать на видео все, что происходит на дороге;
  • вызвать Нацполицию.

Напомним, в Одессе представители территориального центра комплектации остановили маршрутку, в которой находились мужчины призывного возраста. Очевидцы сообщали, что потенциальных мобилизованных вывели из транспорта и выписали повестки.

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