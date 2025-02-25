В Одесі соцслужби знущаються з дітей - подробиці

Маленька дитина. Фото: ЮНІСЕФ

Омбудсмен виявив бездіяльність ювенальних служб міста, досліджуючи справу дитини, труп якої її батьки поклали до морозильної камери. До Одеської ОВА скерували подання щодо бездіяльності посадових осіб, відповідальних за захист дітей.

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Омбудсмен виявив, що мати дитини на момент її народження була неповнолітньою та мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Вона народила першу малечу ще в 16 років. Проте орган опіки та піклування прийняв рішення надати їй повну цивільну дієздатність, і покласти на неї відповідальність неповнолітнього.

"Центри соціальних служб Одеської області системно ігнорували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їхнього проживання, а також не виконували своїх безпосередніх функцій", — йдеться у повідомленні Дмитра Лубінця.

Подання до правоохоронних органів

Офіс Омбудсмана ініціював подання до Одеської ОВА щодо бездіяльності посадовців, відповідальних за захист дітей. Інформацію передали також до Генеральної прокуратури та Нацполіції України для проведення подальшого розслідування.

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