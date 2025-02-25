В Одессе соцслужбы издеваются над детьми - подробности

Маленький ребенок. Фото: ЮНИСЕФ

Омбудсмен выявил бездействие ювенальных служб города, исследуя дело ребенка, труп которого его родители положили в морозильную камеру. В Одесскую ОВА направили представление о бездействии должностных лиц, ответственных за защиту детей.

Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Соцслужбы не выполняли обязанности

Омбудсмен обнаружил, что мать ребенка на момент его рождения была несовершеннолетней и имела статус ребенка, лишенного родительской опеки. Она родила первую малышку еще в 16 лет. Однако орган опеки и попечительства принял решение предоставить ей полную гражданскую дееспособность, и возложить на нее ответственность за несовершеннолетнего.

"Центры социальных служб Одесской области системно игнорировали сообщения от правоохранителей о возможной опасности для детей из-за условий их проживания, а также не выполняли своих непосредственных функций",— говорится в сообщении Дмитрия Лубинца.

Представление в правоохранительные органы

Офис Омбудсмана инициировал представление в Одесскую ОВА о бездействии должностных лиц, ответственных за защиту детей. Информацию передали также в Генеральную прокуратуру и Нацполицию Украины для проведения дальнейшего расследования.

Напомним, недавно мы писали о детских выплатах в 2025 году. А также о поддержке сирот погибших военных.