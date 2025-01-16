Світоліна здобула соту перемогу

Ювілейна перемога — одеситка Світоліна встановила рекорд
Одеська тенісистка Еліна Світоліна стала першою українською спортсменкою, яка здобула сто перемог у турнірах серії Grand Slam. Ювілейною стала перемога над американкою Керолайн Доулгайд,
Про це повідомляє Тенісний портал України.
Рекорд одеситки
Матч між Еліною Світоліною та американською тенісисткою у рамках Australian Open-2025 тривав 1 годину 14 хвилин. Одеситка демонструвала перевагу вже у першій партії, яку закрила з рахунком 6:1. У другому сеті українка перемогла з рахунком 6:4.
Наступною суперницею Еліни Світоліної стане переможниця двобою між італійкою Жасмін Паоліні та мексиканкою Ренатою Сарасуа.
Зазначимо, що свою першу перемогу на турнірах Grand Slam Еліна Світоліна одержала ще у 2013 році. Більше всього перемог вона здобула на Roland Garros — тридцять.
Нагадаємо, раніше Світоліна успішно стартувала на Grand Slam. Крім неї, до третього кола Australian Open пройшла ще одна одеська тенісистка, Даяна Ястремська.
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