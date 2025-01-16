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Юбилейная победа — одесситка Свитолина установила рекорд

16 января 2025 12:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Свитолина одержала сотую победу
Одесская теннисистка Элина Свитолина. Фото: ФТУ/Арата Ямаока
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесская теннисистка Элина Свитолина стала первой украинской спортсменкой, которая одержала сто побед в турнирах серии Grand Slam. Юбилейной стала победа над американкой Кэролайн Доулгайд,

Об этом сообщает Тенисный портал Украины.

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Матч между Элиной Свитолиной и американской теннисисткой в рамках Australian Open-2025 длился 1 час 14 минут. Одесситка демонстрировала преимущество уже в первой партии, которую закрыла со счетом 6:1. Во втором сете украинка победила со счетом 6:4.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет победительница поединка между итальянкой Жасмин Паолини и мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Отметим, что свою первую победу на турнирах Grand Slam Элина Свитолина одержала еще в 2013 году. Больше всего побед она одержала на Roland Garros — тридцать.

Напомним, ранее Свитолина успешно стартовала на Grand Slam. Кроме нее, в третий круг Australian Open прошла еще одна одесская теннисистка, Даяна Ястремская.

Одесса спорт Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты

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