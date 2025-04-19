Ракетна загроза з Чорного моря сьогодні

Бойовий корабель РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські військові кораблі знову несуть загрозу Україні з моря. Станом на ранок 19 квітня в Чорному морі перебуває ракетоносій з "Калібрами". У Середземному — ще три такі кораблі. Окрім цього, окупанти продовжують ігнорувати міжнародне морське право.

Про це у суботу, 19 квітня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у Чорному морі

Станом на 06:00 19 квітня в Чорному морі перебуває один російський корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр". Загальна кількість ракет, які можуть бути випущені з цього судна, сягає шість одиниць.

У Середземному морі ситуація ще напруженіша — три ворожі ракетоносці мають на борту до 12 "Калібрів". Водночас в Азовському морі на цю мить ворожі кораблі відсутні.

Рух через Керченську протоку

Також протягом доби через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшло шість суден, чотири з них продовжили курс у бік Босфору. У зворотному напрямку — до Азовського моря — увійшло сім суден, два з яких рухалися з Босфору.

Військові кажуть, що Росія продовжує грубо порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах. Це ускладнює моніторинг ситуації в акваторії та створює додаткові загрози як для цивільного судноплавства, так і для безпеки прибережних регіонів.

Нагадаємо, вночі російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Одещину. Також окупанти обстріляли Запорізьку та Дніпропетровську області.