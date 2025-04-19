Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Калібри" напоготові — Росія вивела ракетоносії в Чорне море arrow

"Калібри" напоготові — Росія вивела ракетоносії в Чорне море

19 квітня 2025 10:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ракетна загроза з Чорного моря сьогодні
Бойовий корабель РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Російські військові кораблі знову несуть загрозу Україні з моря. Станом на ранок 19 квітня в Чорному морі перебуває ракетоносій з "Калібрами". У Середземному — ще три такі кораблі. Окрім цього, окупанти продовжують ігнорувати міжнародне морське право.

Про це у суботу, 19 квітня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Реклама
Читайте також:
"Калібри" напоготові — Росія вивела ракетоносії в Чорне море - фото 1
Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у Чорному морі

Станом на 06:00 19 квітня в Чорному морі перебуває один російський корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр". Загальна кількість ракет, які можуть бути випущені з цього судна, сягає шість одиниць.

У Середземному морі ситуація ще напруженіша — три ворожі ракетоносці мають на борту до 12 "Калібрів". Водночас в Азовському морі на цю мить ворожі кораблі відсутні.

Рух через Керченську протоку

Також протягом доби через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшло шість суден, чотири з них продовжили курс у бік Босфору. У зворотному напрямку — до Азовського моря — увійшло сім суден, два з яких рухалися з Босфору.

Військові кажуть, що Росія продовжує грубо порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах. Це ускладнює моніторинг ситуації в акваторії та створює додаткові загрози як для цивільного судноплавства, так і для безпеки прибережних регіонів.

Нагадаємо, вночі російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Одещину. Також окупанти обстріляли Запорізьку та Дніпропетровську області.

Одеса Чорне море Новини Одеси калібри загроза кораблів ракетоносій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама