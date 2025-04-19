Ракетная угроза с Черного моря сегодня

Боевой корабль РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские военные корабли снова несут угрозу Украине с моря. По состоянию на утро 19 апреля в Черном море находится ракетоноситель с "Калибрами". В Средиземном — еще три таких корабля. Кроме этого, оккупанты продолжают игнорировать международное морское право.

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в Черном море

По состоянию на 06:00 19 апреля в Черном море находится один российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр". Общее количество ракет, которые могут быть выпущены с этого судна, достигает шесть единиц.

В Средиземном море ситуация еще более напряженная — три вражеских ракетоносца имеют на борту до 12 "Калибров". В то же время в Азовском море на данный момент вражеские корабли отсутствуют.

Движение через Керченский пролив

Также в течение суток через Керченский пролив в направлении Черного моря прошло шесть судов, четыре из них продолжили курс в сторону Босфора. В обратном направлении — в Азовское море — вошло семь судов, два из которых двигались из Босфора.

Военные говорят, что Россия продолжает грубо нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на своих судах. Это затрудняет мониторинг ситуации в акватории и создает дополнительные угрозы как для гражданского судоходства, так и для безопасности прибрежных регионов.

Напомним, ночью российские войска совершили очередную ракетную атаку на Одесскую область. Также оккупанты обстреляли Запорожскую и Днепропетровскую области.