Канал Кофа на Одещині буде зачинений протягом 3 днів

Міст через канал Кофа. Фото: Служба відновлення в Одеській області

Упродовж трьох днів буде перекрито проїзд через канал Кофа, який знаходиться на автодорозі Т 16-07 між містами Кілія та Ізмаїл. За цей час підрядник буде проводити роботи з улаштування фінішного шару асфальту.

Про це журналістам видання "Бессарабія INFORM" повідомив Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський.

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Сьогодні вже розпочалися роботи і якщо не завадить погода, для проїзду міст відкриють 18 квітня. Підрядник буде укладати одразу дві смуги асфальту: біля споруди та на самому шляхопроводі.

"Його потрібно перекрити для проїзду повністю. Сьогодні проводяться підготовчі роботи.Закликаю мешканців громади із розумінням поставитися до перекриття руху ділянкою дороги та не заважати підряднику виконувати ремонтні роботи", — каже кілійський міський голова Вячеслав Чернявський.

Зазначимо, що раніше підрядником вже було встановлено перильну огорожу та завершено укріплення фундаменту. Окрім цього, влаштовані водоскидні споруди, прикрайкові лотки та габіонні матраци. На фінальній стадії робіт планується фарбування.

Міст через канал Кофа

Міст через канал Кофа — важлива споруда півдня Одеської області, що поєднує Ізмаїльський та Кілійській порти. Завдяки ремонту цього шляхопроводу та автомобільної дороги Т-16-07 на підʼїзді до нього, збільшиться пропускна спроможність та значно прискориться пересування як цивільних авто, так і транспортних засобів екстрених служб і вантажівок.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кошти, які виділялися на ремонт мосту через канал Кофа. А також про ремонт ескалатора за 18 мільйонів.