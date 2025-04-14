Канал Кофа в Одесской области будет закрыт в течение 3 дней

Мост через канал Кофа. Фото: Служба восстановления в Одесской области

В течение трех дней будет перекрыт проезд через канал Кофа, который находится на автодороге Т 16-07 между городами Килия и Измаил. За это время подрядчик будет проводить работы по устройству финишного слоя асфальта.

Об этом журналистам издания "Бессарабия INFORM" сообщил Килийский городской голова Вячеслав Чернявский.

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Ремонт моста

Сегодня уже начались работы и если не помешает погода, для проезда мост откроют 18 апреля. Подрядчик будет укладывать сразу две полосы асфальта: возле сооружения и на самом путепроводе.

"Его нужно перекрыть для проезда полностью. Сегодня проводятся подготовительные работы, призываю жителей общины с пониманием отнестись к перекрытию движения по участку дороги и не мешать подрядчику выполнять ремонтные работы",— говорит килийский городской глава Вячеслав Чернявский.

Отметим, что ранее подрядчиком уже было установлено перильное ограждение и завершено укрепление фундамента. Кроме этого, подготовлены водосбросные сооружения, притравочные лотки и габионные матрасы. На финальной стадии работ планируется покраска.

Мост через канал Кофа

Мост через канал Кофа — важное сооружение юга Одесской области, соединяющее Измаильский и Килийский порты. Благодаря ремонту этого путепровода и автомобильной дороги Т-16-07 на подъезде к нему, увеличится пропускная способность и значительно ускорится передвижение как гражданских авто, так и транспортных средств экстренных служб и грузовиков.

Напомним, недавно мы писали о средствах, которые выделялись на ремонт моста через канал Кофа. А также о ремонте эскалатора за 18 миллионов.