Фейкові карти РФ з Одесою і Миколаєвом — пояснення ГУР

Карти з Одесою у складі РФ — яка головна мета ворога
Демонстрація карт із приєднаними до Росії Одеси та Миколаєва несе під собою лише інформаційно-психологічну дію з боку ворога. Сьогодні немає навіть передумов для просування РФ до цих міст.
Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів представник ГУР Андрій Юсов.
Плани окупантів
За словами представника ГУР Андрія Юсова, це не випадковість, а свідомо організована інформаційна операція. Таким чином росіяни намагаються впливати на українське суспільство.
"Це частина дезінформаційної кампанії. Росія демонструє такі карти, щоб створити враження контролю та підживити власну пропаганду", — наголосив Юсов.
Він пояснив, що зараз ворог намагається утримувати наступальні дії, аби показати їх як успіхи перед можливими перемовинами. Часто росіяни відправляють так званих "прапороносців" — військових, чия єдина місія швидко пробігти вглиб населеного пункту, встановити прапор і зробити фото. Такі групи зазвичай гинуть, не маючи військового значення, але картинка використовується для пропаганди. Юсов підкреслив: подібні заяви та карти не свідчать про реальні плани чи можливості РФ, а лише про прагнення тиснути на інформаційний простір.
Нагадаємо, ми писали, що росіяни знову заговорили про південь України та натякнули на захоплення двох регіонів. Також пи повідомляли, що в ГУР назвали головну мету окупантів.
Читайте Новини.LIVE!