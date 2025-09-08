Фейкові карти РФ з Одесою і Миколаєвом — пояснення ГУР

Інсталяція в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Демонстрація карт із приєднаними до Росії Одеси та Миколаєва несе під собою лише інформаційно-психологічну дію з боку ворога. Сьогодні немає навіть передумов для просування РФ до цих міст.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Плани окупантів

За словами представника ГУР Андрія Юсова, це не випадковість, а свідомо організована інформаційна операція. Таким чином росіяни намагаються впливати на українське суспільство.

"Це частина дезінформаційної кампанії. Росія демонструє такі карти, щоб створити враження контролю та підживити власну пропаганду", — наголосив Юсов.

Представник ГУР Андрій Юсов під час інтерв'ю. Фото скриншот Новини.LIVE

Він пояснив, що зараз ворог намагається утримувати наступальні дії, аби показати їх як успіхи перед можливими перемовинами. Часто росіяни відправляють так званих "прапороносців" — військових, чия єдина місія швидко пробігти вглиб населеного пункту, встановити прапор і зробити фото. Такі групи зазвичай гинуть, не маючи військового значення, але картинка використовується для пропаганди. Юсов підкреслив: подібні заяви та карти не свідчать про реальні плани чи можливості РФ, а лише про прагнення тиснути на інформаційний простір.

