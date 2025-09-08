Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Карти з Одесою у складі РФ — яка головна мета ворога

Карти з Одесою у складі РФ — яка головна мета ворога

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 09:11
Фейкові карти РФ з Одесою і Миколаєвом — пояснення ГУР
Інсталяція в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Демонстрація карт із приєднаними до Росії Одеси та Миколаєва несе під собою лише інформаційно-психологічну дію з боку ворога. Сьогодні немає навіть передумов для просування РФ до цих міст.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Реклама
Читайте також:

Плани окупантів

За словами представника ГУР Андрія Юсова, це не випадковість, а свідомо організована інформаційна операція. Таким чином росіяни намагаються впливати на українське суспільство.

"Це частина дезінформаційної кампанії. Росія демонструє такі карти, щоб створити враження контролю та підживити власну пропаганду", — наголосив Юсов.

Одеса
Представник ГУР Андрій Юсов під час інтерв'ю. Фото скриншот Новини.LIVE

Він пояснив, що зараз ворог намагається утримувати наступальні дії, аби показати їх як успіхи перед можливими перемовинами. Часто росіяни відправляють так званих "прапороносців" — військових, чия єдина місія швидко пробігти вглиб населеного пункту, встановити прапор і зробити фото. Такі групи зазвичай гинуть, не маючи військового значення, але картинка використовується для пропаганди. Юсов підкреслив: подібні заяви та карти не свідчать про реальні плани чи можливості РФ, а лише про прагнення тиснути на інформаційний простір.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни знову заговорили про південь України та натякнули на захоплення двох регіонів. Також пи повідомляли, що в ГУР назвали головну мету окупантів.

Одеса Миколаїв Одеська область Новини Одеси новини ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації