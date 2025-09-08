Фейковые карты РФ с Одессой и Николаевом — объяснение ГУР

Инсталяция в центре Одессы. Новини.LIVE

Демонстрация карт с присоединёнными к России Одессой и Николаевом несёт под собой только информационно-психологическое воздействие со стороны врага. Сегодня нет даже предпосылок к продвижению к этим городам РФ.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Реклама

Читайте также:

Планы оккупантов

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, это не случайность, а сознательно организованная информационная операция. Таким образом россияне пытаются влиять на украинское общество.

"Это часть дезинформационной кампании. Россия демонстрирует такие карты, чтобы создать впечатление контроля и подпитать собственную пропаганду", — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР Андрей Юсов во время интервью. Фото: скриншот Новини.LIVE

Он пояснил, что сейчас враг пытается удерживать наступательные действия, чтобы показать их как успехи перед возможными переговорами. Часто россияне отправляют так называемых "знаменосцев" — военных, чья единственная миссия быстро пробежать вглубь населенного пункта, установить флаг и сделать фото. Такие группы обычно погибают, не имея военного значения, но картинка используется для пропаганды. Юсов подчеркнул: подобные заявления и карты не свидетельствуют о реальных планах или возможностях РФ, а лишь о стремлении давить на информационное пространство.

Напомним, мы писали, что россияне снова заговорили о юге Украины и намекнули на захват двух регионов. Также пи сообщали, что в ГУР назвали главную цель оккупантов.