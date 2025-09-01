Россия показала карту без Одесской и Николаевской областей

Городской сад в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Российское Минобороны показало карту, где от Украины отделены Николаевская и Одесская области. Линия "разделения" простирается до границ с Молдовой и Румынией. Россияне мечтают полностью контролировать Черное море.

Об этом Новости.LIVE узнали из видео, которое опубликовали российские СМИ.

Мечты россиян

Министерство обороны России во время подведения итогов весенне-летней кампании продемонстрировало карту, на которой от Украины отделены Николаевская и Одесская области. На видео с выступлением начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова видно карту, где от Украины "отрезаны" не только Одесская и Николаевская области, но и не захваченные участки Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Они объединены с уже оккупированными территориями. Линия на карте, которой отделены украинские земли, простирается до границы с Молдовой и Румынией. Такой сценарий означает полное перекрытие Украине выхода к Черному морю.

Главный внешнеполитический корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов предположил, что карта вероятно отражает российские военные цели. По его словам, они охватывают почти половину территории Украины, включая Харьков и Одессу.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что масштабного наступления на Херсонщине пока ожидать не стоит. Также мы писали, что Россия развернула большую информационную компанию относительно своей неизбежной победы.