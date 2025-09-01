Видео
Россияне показали карту с Одессой и Николаевом в своем составе

Россияне показали карту с Одессой и Николаевом в своем составе

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 16:10
Россия показала карту без Одесской и Николаевской областей
Городской сад в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Российское Минобороны показало карту, где от Украины отделены Николаевская и Одесская области. Линия "разделения" простирается до границ с Молдовой и Румынией. Россияне мечтают полностью контролировать Черное море.

Об этом Новости.LIVE узнали из видео, которое опубликовали российские СМИ.

Читайте также:

Мечты россиян

Министерство обороны России во время подведения итогов весенне-летней кампании продемонстрировало карту, на которой от Украины отделены Николаевская и Одесская области. На видео с выступлением начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова видно карту, где от Украины "отрезаны" не только Одесская и Николаевская области, но и не захваченные участки Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Они объединены с уже оккупированными территориями. Линия на карте, которой отделены украинские земли, простирается до границы с Молдовой и Румынией. Такой сценарий означает полное перекрытие Украине выхода к Черному морю.

Одеса
Минобороны РФ род во время подведения итогов. Фото: Агентство
Одеса
Карта РФ на видео оккупантов. Фото: Скриншот
Одеса
Области Украины, которые хотят захватить россияне. Фото: Агенство

Главный внешнеполитический корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов предположил, что карта вероятно отражает российские военные цели. По его словам, они охватывают почти половину территории Украины, включая Харьков и Одессу.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что масштабного наступления на Херсонщине пока ожидать не стоит. Также мы писали, что Россия развернула большую информационную компанию относительно своей неизбежной победы.

 

Одесса война Николаев Одесская область Николаевская область море
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
