Атаки РФ на південь України - що відбувається на Херсонському напрямку розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Росія продовжує атакувати південь України, зокрема на Херсонському напрямку. Однак ознак підготовки до масштабного наступу немає, адже противник не зтягує особовий склад на цю ділянку фронту, а навпаки, перекидає підрозділи на інші локації.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Атаки на південь

Росіяни продовжують регулярно проводити штурми Дніпровських островів, однак закріпитися надовго на жодному з них ворогу не вдалося. Продовжуються і наступальні дії в районі Антонівських мостів.

Однак маркерів того, що готується масштабний наступ, поки немає, вважає Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Там росіяни проводять активні дії здебільшого в острівній зоні та в районі мостів. Водночас вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом на Придніпровському напрямку суттєвих наступальних дій не буде", — каже Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський також додав, що скидати з рахунків Придніпровський напрямок також не можна, адже загроза нікуди не зникла.

