Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Наступ на південь — що очікувати від росіян найближчим часом

Наступ на південь — що очікувати від росіян найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 15:25
Атаки РФ на південь України - що відбувається на Херсонському напрямку розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Бойові дії. Фото ілюстаративне: Генштаб ЗСУ

Росія продовжує атакувати південь України, зокрема на Херсонському напрямку. Однак ознак підготовки до масштабного наступу немає, адже противник не зтягує особовий склад на цю ділянку фронту, а навпаки, перекидає підрозділи на інші локації.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Реклама
Читайте також:

Атаки на південь

Росіяни продовжують регулярно проводити штурми Дніпровських островів, однак закріпитися надовго на жодному з них ворогу не вдалося. Продовжуються і наступальні дії в районі Антонівських мостів.

Однак маркерів того, що готується масштабний наступ, поки немає, вважає Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Там росіяни проводять активні дії здебільшого в острівній зоні та в районі мостів. Водночас вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом на Придніпровському напрямку суттєвих наступальних дій не буде", — каже Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський також додав, що скидати з рахунків Придніпровський напрямок також не можна, адже загроза нікуди не зникла.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одещину. А також про те, чому військові РФ патрулюють на пляжах Криму.

Одеса Херсонська область Новини Одеси війна в Україні Олександр Сирський
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації