Главная Одесса Наступление на юг — чего ждать от россиян в ближайшее время

Наступление на юг — чего ждать от россиян в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 15:25
Атаки РФ на юг Украины - что происходит на Херсонском направлении рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Боевые действия. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Россия продолжает атаковать юг Украины, в частности, на Херсонском направлении. Однако признаков подготовки к масштабному наступлению нет, ведь противник не стягивает личный состав на этот участок фронта, а наоборот, перебрасывает подразделения на другие локации.

Об этом в интервью для РБК-Украина сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Атаки на юг

Россияне продолжают регулярно проводить штурмы Днепровских островов, однако закрепиться надолго ни на одном из них врагу не удалось. Продолжаются и наступательные действия в районе Антоновских мостов.

Однако маркеров того, что готовится масштабное наступление, пока нет, считает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Там россияне проводят активные действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время они перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты, что свидетельствует о том, что в ближайшее время на Приднепровском направлении существенных наступательных действий не будет", — говорит Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский также добавил, что сбрасывать со счетов Приднепровское направление также нельзя, ведь угроза никуда не исчезла.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки на Одесскую область. А также о том, почему военные РФ патрулируют на пляжах Крыма.

Одесса Херсонская область Новости Одессы война в Украине Александр Сырский
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
