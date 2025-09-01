Росія показала карту без Одещини й Миколаївщини

Міський сад в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Російське Міноборони показало карту, де від України відокремлені Миколаївська та Одеська області. Лінія "поділу" простягається до кордонів із Молдовою та Румунією. Росіяни мріють повністю контролювати Чорне море.

Про це Новини.LIVE дізналися із відео, яке опублікували російські ЗМІ.

Мрії росіян

Міністерство оборони Росії під час підбиття підсумків весняно-літньої кампанії продемонструвало карту, на якій від України відокремлені Миколаївська та Одеська області. На відео із виступом начальника Генштабу РФ Валерія Герасімова видно карту, де від України "відрізані" не лише Одещина й Миколаївщина, але й не захоплені ділянки Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Вони об’єднані з уже окупованими територіями. Лінія на карті, якою відокремлено українські землі, простягається аж до кордону з Молдовою та Румунією. Такий сценарій означає повне перекриття Україні виходу до Чорного моря.

Головний зовнішньополітичний кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов припустив, що мапа ймовірно відображає російські військові цілі. За його словами, вони охоплюють майже половину території України, включаючи Харків і Одесу.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що масштабного наступу на Херсонщині поки очікувати не варто. Також ми писали, що Росія розгорнула велику інформаційну компанію щодо своєї неминучої перемоги.