Якщо Путін захопить Донбас, то зможе дістатися до Одеси - The Washington Post

Захоплення Одеси росіянами — наскільки ймовірним є такий сценарій
Якщо росіяни повністю захоплять Донбас, то зможуть без проблем просуватися та південь та дійти до Одеси. Саме тому Україна в жодному разі не планує віддавати частину Донецької області за результатами перемовин.
Про це повідомляють журналісти видання The Washington Post.
Загроза для Одеси
За даними журналістів американського видання, Україна не зможе відмовитись від спірної території на Донбасі та не планує цього робити. Це пов'язано із тим, що саме у цьому регіоні знаходиться чимало укріплених районів ЗСУ, які не дають ворогу просуватися далі. І якщо уступити їх РФ, то південь країни, зокрема й Одещина, залишиться відкритою для майбутніх наступів.
"Донбас — це сильно укріплена територія. Там є пагорби, а решта України рівнинна та неукріплена, тому, якщо Путін захопить Донбас, у нього буде вільна дорога аж до Одеси. Росія протягом 11 років не могла захопити цю частину Донбасу силою", — пишуть журналісти видання The Washington Post.
