Якщо Путін захопить Донбас, то зможе дістатися до Одеси - The Washington Post

Військові на фронті. Фото: AP

Якщо росіяни повністю захоплять Донбас, то зможуть без проблем просуватися та південь та дійти до Одеси. Саме тому Україна в жодному разі не планує віддавати частину Донецької області за результатами перемовин.

Про це повідомляють журналісти видання The Washington Post.

Реклама

Читайте також:

Загроза для Одеси

За даними журналістів американського видання, Україна не зможе відмовитись від спірної території на Донбасі та не планує цього робити. Це пов'язано із тим, що саме у цьому регіоні знаходиться чимало укріплених районів ЗСУ, які не дають ворогу просуватися далі. І якщо уступити їх РФ, то південь країни, зокрема й Одещина, залишиться відкритою для майбутніх наступів.

"Донбас — це сильно укріплена територія. Там є пагорби, а решта України рівнинна та неукріплена, тому, якщо Путін захопить Донбас, у нього буде вільна дорога аж до Одеси. Росія протягом 11 років не могла захопити цю частину Донбасу силою", — пишуть журналісти видання The Washington Post.

Фрагмент статті. Фото: скріншот статті The Washington Post

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка ситуація наразі на південному фронті. А також про наслідки нічного обстрілу Одеси.