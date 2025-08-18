Если Путин захватит Донбасс, то сможет добраться до Одессы - The Washington Post

Захват Одессы россиянами — насколько вероятен такой сценарий
Если россияне полностью захватят Донбасс, то смогут без проблем продвигаться на юг дальше и дойти до Одессы. Именно поэтому Украина ни в коем случае не планирует отдавать часть Донецкой области по результатам переговоров.
Об этом сообщают журналисты издания The Washington Post.
Угроза для Одессы
По данным журналистов американского издания, Украина не сможет отказаться от спорной территории на Донбассе и не планирует этого делать. Это связано с тем, что именно в этом регионе находится немало укрепленных районов ВСУ, которые не дают врагу продвигаться дальше. И если уступить их РФ, то юг страны, в том числе и Одесская область, останется открытым для будущих наступлений.
"Донбасс — это сильно укрепленная территория. Там есть холмы, а остальная Украина равнинная и неукрепленная, поэтому если Путин захватит Донбасс, у него будет свободная дорога вплоть до Одессы. Россия в течение 11 лет не могла захватить эту часть Донбасса силой", — пишут журналисты издания The Washington Post.
Напомним, недавно мы писали о том, какая ситуация сейчас на южном фронте. А также о последствиях ночного обстрела Одессы.
Читайте Новини.LIVE!