Караваджо "Поцілунок Юди" знову стане експонатом одеського музею

Картина "Поцілунок Юди". Фото: Ігор Пронік

Подільський суд Києва зняв статус речового доказу з картини "Поцілунок Юди" Караваджо, яка належить Одеському музею західного та східного мистецтва. Полотно довгі роки перебувало у судовій справі після гучної крадіжки. Тепер воно вирушить у закордонні виставкові турне, перш ніж знову опиниться в Одесі.



Про це повідомив директор Одеському музею західного та східного мистецтва Ігор Поронік.

Довгоочікуване повернення

Одна з найвідоміших картин Одеського музею західного та східного мистецтва — "Поцілунок Юди, або Взяття Христа під варту" Мікеланджело Караваджо, нарешті звільнена від статусу речового доказу. Таке рішення ухвалив Подільський районний суд Києва.



З моменту гучної крадіжки полотна минуло 15 років. За цей час картина побувала у руках злочинців, повернулася в музей, пройшла реставрацію та залишалася під арештом через незавершену судову справу. Саме через це вона не потрапила на масштабну виставку Караваджо в римській галереї Барберіні.



Директор музею Ігор Поронік розповів, що страхова вартість шедевра сягає 5 мільйонів євро. За його словами, спершу картину повезуть у Литву — до Національного художнього музею у Вільнюсі, а також у його філії в Клайпеді та Паланзі. Литовська сторона бере на себе всі витрати. Там вона пробуде близько півтора року, після чого заплановані покази в Італії. Повернення полотна в Одесу відбудеться вже після завершення реставрації будівлі музею. Над її проєктом працюють італійські архітектори.

