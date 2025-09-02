Видео
Картина Караваджо вернется в Одессу — когда

Дата публикации 2 сентября 2025 17:22
Караваджо "Поцелуй Иуды" снова станет экспонатом одесского музея
Картина "Поцелуй Иуды". Фото: Игорь Проник

Подольский суд Киева снял статус вещественного доказательства с картины "Поцелуй Иуды" Караваджо, которая принадлежит Одесскому музею западного и восточного искусства. Полотно долгие годы находилось в судебном деле после громкой кражи. Теперь оно отправится в заграничные выставочные турне, прежде чем снова окажется в Одессе.

Об этом сообщил директор Одесского музея западного и восточного искусства Игорь Пороник.

Долгожданное возвращение

Одна из самых известных картин Одесского музея западного и восточного искусства — "Поцелуй Иуды, или Взятие Христа под стражу" Микеланджело Караваджо, наконец-то освобождена от статуса вещественного доказательства. Такое решение принял Подольский районный суд Киева.

С момента громкой кражи полотна прошло 15 лет. За это время картина побывала в руках преступников, вернулась в музей, прошла реставрацию и оставалась под арестом из-за незавершенного судебного дела. Именно поэтому она не попала на масштабную выставку Караваджо в римской галерее Барберини.

Директор музея Игорь Пороник рассказал, что страховая стоимость шедевра достигает 5 миллионов евро. По его словам, сначала картину повезут в Литву — в Национальный художественный музей в Вильнюсе, а также в его филиалы в Клайпеде и Паланге. Литовская сторона берет на себя все расходы. Там она пробудет около полутора лет, после чего запланированы показы в Италии. Возвращение полотна в Одессу состоится уже после завершения реставрации здания музея. Над ее проектом работают итальянские архитекторы.

Читайте также:

Напомним, мы писали, что в Одессе на Аллее звезд открыли новые имена. Также мы сообщали, что в столице презентовали роман "Хорт. Первый характерник".

Одесса картины Одесская область искусство художники Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
