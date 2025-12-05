Святковий транспорт в Одесі 6 грудня — безкоштовно для дітей

Казка наближається — в Одесі запустять святковий транспорт
6 грудня в Одесі на День Святого Миколая курсуватимуть прикрашені трамваї та тролейбуси. Усі рейси будуть безкоштовними для пасажирів. Діти отримають подарунки від Святого Миколая під час поїздок. Святковий транспорт стартує о 16:00 і пройде по ключових маршрутах міста.
Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".
Святковий електротранспорт
У День Святого Миколая в Одесі працюватиме прикрашений електротранспорт. У вагонах трамвайних маршрутів №1, 7 і 18 та тролейбусних маршрутів №7 і 9 пасажири зможуть безкоштовно подорожувати містом. Поїздки розпочнуться о 16:00, а всі діти отримають подарунки від Святого Миколая.
Маршрути святкового транспорту:
- Трамвай №18 від Куликового поля,
- Трамвай №7 від Херсонського скверу,
- Трамвай №1 від вулиці Чорноморського Козацтва,
- Тролейбус №7 від вулиці Архітекторської,
- Тролейбус №9 від вулиці Інглезі.
