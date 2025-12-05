Відео
Головна Одеса Казка наближається — в Одесі запустять святковий транспорт

Казка наближається — в Одесі запустять святковий транспорт

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 17:35
Святковий транспорт в Одесі 6 грудня — безкоштовно для дітей
Святковий електротранспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

6 грудня в Одесі на День Святого Миколая курсуватимуть прикрашені трамваї та тролейбуси. Усі рейси будуть безкоштовними для пасажирів. Діти отримають подарунки від Святого Миколая під час поїздок. Святковий транспорт стартує о 16:00 і пройде по ключових маршрутах міста.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

Читайте також:

Святковий електротранспорт

У День Святого Миколая в Одесі працюватиме прикрашений електротранспорт. У вагонах трамвайних маршрутів №1, 7 і 18 та тролейбусних маршрутів №7 і 9 пасажири зможуть безкоштовно подорожувати містом. Поїздки розпочнуться о 16:00, а всі діти отримають подарунки від Святого Миколая.

Маршрути святкового транспорту:

  • Трамвай №18 від Куликового поля,
  • Трамвай №7 від Херсонського скверу,
  • Трамвай №1 від вулиці Чорноморського Козацтва,
  • Тролейбус №7 від вулиці Архітекторської,
  • Тролейбус №9 від вулиці Інглезі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи святкуватимуть одесити День святого Миколая. Також ми писали про те, як зробити різдвяного гнома своїми руками.

Одеса Одеська область Різдво Новини Одеси громадський транспорт Новий рік 2026
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
