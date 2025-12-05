Святковий транспорт в Одесі 6 грудня — безкоштовно для дітей

Святковий електротранспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

6 грудня в Одесі на День Святого Миколая курсуватимуть прикрашені трамваї та тролейбуси. Усі рейси будуть безкоштовними для пасажирів. Діти отримають подарунки від Святого Миколая під час поїздок. Святковий транспорт стартує о 16:00 і пройде по ключових маршрутах міста.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

Святковий електротранспорт

У День Святого Миколая в Одесі працюватиме прикрашений електротранспорт. У вагонах трамвайних маршрутів №1, 7 і 18 та тролейбусних маршрутів №7 і 9 пасажири зможуть безкоштовно подорожувати містом. Поїздки розпочнуться о 16:00, а всі діти отримають подарунки від Святого Миколая.

Маршрути святкового транспорту:

Трамвай №18 від Куликового поля,

Трамвай №7 від Херсонського скверу,

Трамвай №1 від вулиці Чорноморського Козацтва,

Тролейбус №7 від вулиці Архітекторської,

Тролейбус №9 від вулиці Інглезі.

