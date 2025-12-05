Праздничный транспорт в Одессе 6 декабря - бесплатно для детей

Сказка приближается — в Одессе запустят праздничный транспорт
6 декабря в Одессе на День Святого Николая будут курсировать украшенные трамваи и троллейбусы. Все рейсы будут бесплатными для пассажиров. Дети получат подарки от Святого Николая во время поездок. Праздничный транспорт стартует в 16:00 и пройдет по ключевым маршрутам города.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".
Праздничный электротранспорт
В День Святого Николая в Одессе будет работать украшенный электротранспорт. В вагонах трамвайных маршрутов №1, 7 и 18 и троллейбусных маршрутов №7 и 9 пассажиры смогут бесплатно путешествовать по городу. Поездки начнутся в 16:00, а все дети получат подарки от Святого Николая.
Маршруты праздничного транспорта:
- Трамвай №18 от Куликового поля,
- Трамвай №7 от Херсонского сквера,
- Трамвай №1 от улицы Черноморского Казачества,
- Троллейбус №7 от улицы Архитекторской,
- Троллейбус №9 от улицы Инглези.
