Праздничный транспорт в Одессе 6 декабря - бесплатно для детей

Праздничный электротранспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

6 декабря в Одессе на День Святого Николая будут курсировать украшенные трамваи и троллейбусы. Все рейсы будут бесплатными для пассажиров. Дети получат подарки от Святого Николая во время поездок. Праздничный транспорт стартует в 16:00 и пройдет по ключевым маршрутам города.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

Праздничный электротранспорт

В День Святого Николая в Одессе будет работать украшенный электротранспорт. В вагонах трамвайных маршрутов №1, 7 и 18 и троллейбусных маршрутов №7 и 9 пассажиры смогут бесплатно путешествовать по городу. Поездки начнутся в 16:00, а все дети получат подарки от Святого Николая.

Маршруты праздничного транспорта:

Трамвай №18 от Куликового поля,

Трамвай №7 от Херсонского сквера,

Трамвай №1 от улицы Черноморского Казачества,

Троллейбус №7 от улицы Архитекторской,

Троллейбус №9 от улицы Инглези.

