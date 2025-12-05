Видео
Сказка приближается — в Одессе запустят праздничный транспорт

Сказка приближается — в Одессе запустят праздничный транспорт

Дата публикации 5 декабря 2025 17:35
Праздничный транспорт в Одессе 6 декабря - бесплатно для детей
Праздничный электротранспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

6 декабря в Одессе на День Святого Николая будут курсировать украшенные трамваи и троллейбусы. Все рейсы будут бесплатными для пассажиров. Дети получат подарки от Святого Николая во время поездок. Праздничный транспорт стартует в 16:00 и пройдет по ключевым маршрутам города.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

Праздничный электротранспорт

В День Святого Николая в Одессе будет работать украшенный электротранспорт. В вагонах трамвайных маршрутов №1, 7 и 18 и троллейбусных маршрутов №7 и 9 пассажиры смогут бесплатно путешествовать по городу. Поездки начнутся в 16:00, а все дети получат подарки от Святого Николая.

Маршруты праздничного транспорта:

  • Трамвай №18 от Куликового поля,
  • Трамвай №7 от Херсонского сквера,
  • Трамвай №1 от улицы Черноморского Казачества,
  • Троллейбус №7 от улицы Архитекторской,
  • Троллейбус №9 от улицы Инглези.

Напомним, мы сообщали о том, будут ли одесситы праздновать День святого Николая. Также мы писали о том, как сделать рождественского гнома своими руками.

Одесса Одесская область Рождество Новости Одессы общественный транспорт Новый год 2026
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
