День святого Николая в Одессе 2025 — как отмечают праздник

Дети с аниматором в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на сложный год и постоянное ощущение неопределенности, многие одесситы продолжают сохранять теплые традиции зимних праздников. День Святого Николая для многих остается символом детской веры в чудеса, семейного тепла и маленьких радостей, которых так не хватает в повседневности. Однако последние годы эмоции совсем другие — смешанные между желанием праздника и болезненной реальностью войны.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы спросить у горожан, планируют ли они праздновать день Святого Николая и чтобы хотели получить в подарок под подушку.

День святого Николая 2026

Многие одесситы отмечают Николая по устоявшимся традициям, и даже взрослые сохраняют эту атмосферу для детей или близких. Диана рассказывает, что для ее семьи это важный день, хотя сама она не слишком привязана к подаркам. Она подчеркивает, что празднование сохраняется скорее как семейный ритуал, который объединяет и отвлекает от мрачных новостей. Но собственные желания уже не такие материальные, как в детстве, и не имеют большого веса. Для нее важнее, чтобы родные собрались вместе, даже если подарок — всего лишь мелочь.

"Ну, обычно мы празднуем, потому что у меня семья такая, что верит во все это. По поводу подарка, мне вообще безразлично, если честно. Моя семья всегда думает, что можно обойтись шоколадкой, но я не ем шоколад. Тогда, могут какие-то деньги положить под подушку", — говорит Диана.

Одесситка Диана о праздновании Дня святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, для кого День Святого Николая — это не просто праздник, а настоящее событие, связанное с творчеством и профессией. Писательница и педагог Лила ежегодно создает для детей атмосферу сказки и сама искренне погружается в нее. Для девушки этот день — возможность напомнить детям и себе, что мечты имеют силу. И главное желание, которое она попросит у Николая, касается не личной жизни, а всей страны.

"Конечно, я учу детей, поэтому у нас будет свое открытие резиденции Святого Николая. Я верю в чудеса, поэтому все свои желания пишутся на бумаге. Я обязательно ему закажу, общую мечту всех украинцев — чтобы мы уже жили в мирной и свободной стране. Так, чтобы все дети проснулись уже наконец под мирным небом", — рассказывает Лила.

Педагог Лила о мечте жить без войны. Фото: Новини.LIVE

Празднование на работе

Многие одесситы признаются: праздновать в этом году будет сложно. Постоянная занятость, тревоги, непростой психологический фон и ощущение усталости от реальности делают праздник менее ощутимым. Соня говорит, что работает в этот день и, не будет иметь возможности отметить. Однако настоящие пожелания выходят далеко за пределы привычных подарков. Это общее стремление миллионов украинцев — стремление жить без звуков взрывов.

"Наверное, что нет, праздновать не буду, потому что работа. В первую очередь хотелось бы, чтобы война закончилась. Вот это будет очень-очень классный подарок. Ну, и наверное какую-то игрушку большую, может медведя. Это моя мечта с детства — чтобы у меня был большой мишка", — делится Соня.

Одесситка Соня с подругой. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто с юмором и легкой улыбкой ждет праздник. Николай говорит, что каждый год отмечает этот день, потому что сам любит приносить радость другим. Он уверен, что сделал в этом году много добрых дел и вправе рассчитывать на подарок.

"Конечно, я праздную Николая — это не обсуждается. Думаю, за год Николайчик увидел, что я много хороших дел сделал. И он меня не обделит подарками", — улыбается Николай.

Местный житель Николай о хороших поступках за год. Фото: Новини.LIVE

Лучшие подарки на Николая

Не все мечтают о чем-то большом или материальном — для многих важны простые вещи, которые вдохновляют и дают силы. Любовь говорит, что для нее идеальный подарок — книга. Она олицетворяет спокойствие, развитие и возможность хоть на мгновение отвлечься.

"Пожалуй, хотелось бы книгу. Просто люблю читать, поэтому книга — это всегда уместный подарок", — говорит Любовь.

Одесситка Любовь о книгах. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на взрослые переживания, самое светлое в этих рассказах — детские глаза, в которых праздник остается настоящим чудом. Татьяна говорит, что, как и большинство украинцев, просила бы мира. Но ее маленький сын Иван уже точно знает, что хочет от Николая, и честно верит, что получит подарок, потому что был вежливым.

"Я хотел, пожалуй, Тойоту Супра и Маккуина. Надеюсь, что Николай принесет, надеюсь что я хорошо себя вел этот год", — говорит Иван.

Мальчик Иван о своих пожеланиях на праздник. Фото: Новини.LIVE

Праздник Николая в этом году — это сочетание теплых традиций, сдержанных радостей и главного, общего желания всей страны — возвращения мира. Кто-то мечтает о книге или игрушечном медведе, кто-то хочет просто почувствовать атмосферу детства, но каждая история заканчивается той же просьбой: жить под чистым небом без звуков сирен. И даже эти маленькие мечты под подушкой становятся напоминанием, что несмотря на вызовы войны, украинцы продолжают верить в добро, чудеса и светлый новый год.

