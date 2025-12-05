День святого Миколая в Одесі 2025 — як відзначають свято

Діти з аніматором в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри складний рік і постійне відчуття невизначеності, багато одеситів продовжують зберігати теплі традиції зимових свят. День Святого Миколая для багатьох залишається символом дитячої віри у дива, родинного тепла та маленьких радощів, яких так бракує у повсякденності. Проте останні роки емоції зовсім інші — змішані між бажанням свята і болючою реальністю війни.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб запитати у містян, чи планують вони святкувати день Святого Миколая та щоб хотіли отримати в подарунок під подушку.

Багато одеситів відзначають Миколая за усталеними традиціями, і навіть дорослі зберігають цю атмосферу для дітей чи близьких. Діана розповідає, що для її сім’ї це важливий день, хоча сама вона не надто прив’язана до подарунків. Вона підкреслює, що святкування зберігається радше як родинний ритуал, який об’єднує і відволікає від похмурих новин. Але власні бажання вже не такі матеріальні, як у дитинстві, і не мають великої ваги. Для неї важливіше, щоб рідні зібралися разом, навіть якщо подарунок — лише дрібниця.

"Ну, зазвичай ми святкуємо, бо в мене сім'я така, що вірить у все це. З приводу подарунка, мені взагалі байдуже, якщо чесно. Моя сім'я завжди думає, що можна обійтися шоколадкою, але я не їм шоколад. Тоді, можуть якісь гроші покласти під подушку", — каже Діана.

Одеситка Діана про святкування Дня святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, для кого День Святого Миколая — це не просто свято, а справжня подія, пов’язана з творчістю й професією. Письменниця та педагог Ліла щороку створює для дітей атмосферу казки й сама щиро занурюється у неї. Для дівчини цей день — можливість нагадати дітям і собі, що мрії мають силу. І головне бажання, яке вона попросить у Миколая, стосується не особистого життя, а всієї країни.

"Звісно, я навчаю діток, тому у нас буде своє відкриття резиденції Святого Миколая. Я вірю в дива, тому всі свої бажання пишуться на папері. Я обов'язково йому замовлю, загальну мрію усіх українців — щоб ми вже жили в мирній та вільній країні. Так щоб всі діти прокинулися вже нарешті під мирним небом", — розповідає Ліла.

Педагог Ліла про мрію жити без війни. Фото: Новини.LIVE

Святкування на роботі

Чимало одеситів зізнаються: святкувати цього року буде складно. Постійна зайнятість, тривоги, непростий психологічний фон і відчуття втоми від реальності роблять свято менш відчутним. Соня каже, що працює у цей день і, не матиме змоги відзначити. Проте справжні побажання виходять далеко за межі звичних подарунків. Це спільне прагнення мільйонів українців — прагнення жити без звуків вибухів.

"Напевно, що ні, святкувати не буду, бо робота. В першу чергу хотілося б, щоб війна закінчилась. Оце буде дуже-дуже класний подарунок. Ну, і напевно якусь іграшку велику, може ведмедя. Це моя мрія з дитинства — щоб у мене був великий ведмедик", — ділиться Соня.

Одеситка Соня з подругою. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто з гумором і легкою усмішкою чекає свято. Микола каже, що щороку відзначає цей день, бо сам любить приносити радість іншим. Він впевнений, що зробив цьогоріч багато добрих справ і має право розраховувати на подарунок.

"Звісно, я святкую Миколая — це не обговорюється. Думаю, за рік Миколайчик побачив, що я багато гарних справ зробив. І він мене не обділить подарунками", — усміхається Микола.

Місцевий житель Микола про хороші вчинки за рік. Фото: Новини.LIVE

Найкращі подарунки на Миколая

Не всі мріють про щось велике чи матеріальне — для багатьох важливі прості речі, що надихають і дають сили. Любов каже, що для неї ідеальний подарунок — книга. Вона уособлює спокій, розвиток та можливість хоч на мить відволіктися.

"Мабуть, хотілося б книгу. Просто люблю читати, тому книга — це завжди доречний подарунок", — говорить Любов.

Одеситка Любов про книги. Фото: Новини.LIVE

Попри дорослі переживання, найсвітліше в цих розповідях — дитячі очі, в яких свято залишається справжнім дивом. Тетяна каже, що, як і більшість українців, просила б миру. Але її маленький син Іван уже точно знає, що хоче від Миколая, і чесно вірить, що отримає подарунок, бо був чемним.

"Я хотів, мабуть, Тойоту Супра та Макквіна. Сподіваюся, що Миколай принесе, сподіваюсь що я добре себе вів цей рік", — каже Іван.

Хлопчик Іван про свої побажання на свято. Фото: Новини.LIVE

Свято Миколая цього року — це поєднання теплих традицій, стриманих радощів і головного, спільного бажання всієї країни — повернення миру. Хтось мріє про книгу чи іграшкового ведмедя, хтось хоче просто відчути атмосферу дитинства, але кожна історія закінчується тим самим проханням: жити під чистим небом без звуків сирен. І навіть ці маленькі мрії під подушкою стають нагадуванням, що попри виклики війни, українці продовжують вірити в добро, дива і світлий новий рік.

