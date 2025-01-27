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Керченський міст під загрозою — Росія відновлює огородження

27 січня 2025 19:23
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Росія стягує бонові загородження до Керченського мосту
Керченський міст. Фото: censor.net
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Біля північної частини Керченського мосту з боку Чорного моря РФ встановила 17 барж бонових загороджень. Це штучні перешкоди, які перекривають судноплавну ділянку для управління або блокування навігації.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", посилаючись на дані з супутників.

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Ще у жовтні таких барж біля Керченського мосту було 36, але потужні шторми розкидали їх по акваторії. Але з кінця минулого року Росія знов почала відновлювати ці захисні споруди. Це пов’язано насамперед із тим, що РФ побоюється масованих атак українських дронів на Керченський міст.

Огородження біля Керченського мосту
Керченський міст із супутника. Фото: телеграм канал "Кримський вітер"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу тіньового флоту РФ для України та Європи, а також про те на який термін ЄС посилив санкції проти Росії. 

Крим Україна Новини Одеси Кримський міст морські дрони

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