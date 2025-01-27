Росія стягує бонові загородження до Керченського мосту

Керченський міст. Фото: censor.net

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Біля північної частини Керченського мосту з боку Чорного моря РФ встановила 17 барж бонових загороджень. Це штучні перешкоди, які перекривають судноплавну ділянку для управління або блокування навігації.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", посилаючись на дані з супутників.

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Ще у жовтні таких барж біля Керченського мосту було 36, але потужні шторми розкидали їх по акваторії. Але з кінця минулого року Росія знов почала відновлювати ці захисні споруди. Це пов’язано насамперед із тим, що РФ побоюється масованих атак українських дронів на Керченський міст.

Керченський міст із супутника. Фото: телеграм канал "Кримський вітер"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу тіньового флоту РФ для України та Європи, а також про те на який термін ЄС посилив санкції проти Росії.