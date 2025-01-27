Росія стягує бонові загородження до Керченського мосту

Керченський міст під загрозою — Росія відновлює огородження
Біля північної частини Керченського мосту з боку Чорного моря РФ встановила 17 барж бонових загороджень. Це штучні перешкоди, які перекривають судноплавну ділянку для управління або блокування навігації.
Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", посилаючись на дані з супутників.
РФ побоюється удару
Ще у жовтні таких барж біля Керченського мосту було 36, але потужні шторми розкидали їх по акваторії. Але з кінця минулого року Росія знов почала відновлювати ці захисні споруди. Це пов’язано насамперед із тим, що РФ побоюється масованих атак українських дронів на Керченський міст.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу тіньового флоту РФ для України та Європи, а також про те на який термін ЄС посилив санкції проти Росії.
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