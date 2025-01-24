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Посилена небезпека — РФ збільшила присутність у Чорному морі

24 січня 2025 10:21
Рвачова Анастасія - редактор
У Чорному морі чергують російські кораблі: яка загроза
Корабель випускає ракету. Фото: скриншот з відео АР
Рвачова Анастасія - редактор

На кінець тижня Росія посилює загрози з Чорного моря. Попри штормове попередження, ворог вивів на чергування військові кораблі, один з яких споряджений "Калібрами".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі перебуває два російських кораблі. Один з них оснащений крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано, однак у Середземному морі спостерігається значна активність: 6 кораблів, з яких 2 є носіями ракет "Калібр" із можливістю запуску до 22 ракет.

Рух морем не зупинився

Протягом доби росіяни здійснювали рух суден Керченською протокою: у напрямку Чорного моря зайшли 3 судна, і одне продовжило шлях до протоки Босфор. Водночас до Азовського моря зайшли 3 судна, що прямували з Босфору.

Порушення міжнародної конвенції 

РФ продовжує ігнорувати міжнародні домовленості, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, наголошують у ВМС ЗСУ. Це створює серйозні ризики для цивільного судноплавства та безпеки на морі.

Нагадаємо, росіяни у посиленому режимі намагаються захистити Кримський міст від українських дронів. 

Також ми писали, що ворог більше не намагається переправляти вантаж до Криму морем. 

Одеса Чорне море Одеська область ракети загроза кораблів ракетоносій

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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