У Чорному морі чергують російські кораблі: яка загроза

Корабель випускає ракету. Фото: скриншот з відео АР

На кінець тижня Росія посилює загрози з Чорного моря. Попри штормове попередження, ворог вивів на чергування військові кораблі, один з яких споряджений "Калібрами".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі перебуває два російських кораблі. Один з них оснащений крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано, однак у Середземному морі спостерігається значна активність: 6 кораблів, з яких 2 є носіями ракет "Калібр" із можливістю запуску до 22 ракет.

Рух морем не зупинився

Протягом доби росіяни здійснювали рух суден Керченською протокою: у напрямку Чорного моря зайшли 3 судна, і одне продовжило шлях до протоки Босфор. Водночас до Азовського моря зайшли 3 судна, що прямували з Босфору.

Порушення міжнародної конвенції

РФ продовжує ігнорувати міжнародні домовленості, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, наголошують у ВМС ЗСУ. Це створює серйозні ризики для цивільного судноплавства та безпеки на морі.

Нагадаємо, росіяни у посиленому режимі намагаються захистити Кримський міст від українських дронів.

Також ми писали, що ворог більше не намагається переправляти вантаж до Криму морем.