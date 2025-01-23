Росіяни укріплюють кримський міст: причини

Вид на кримський міст згори. Фото: росЗМІ

Росія активно посилює захист незаконно збудованого Керченського мосту. Зараз окупанти відновлюють бонові загородження, використовуючи баржі під російським прапором.

Про це повідомляє проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".

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Незаконну споруду Керченський міст намагаються захистити від атаки наших дронів, переправляючи туди баржі під російським прапором. Моніторингова група "Крымский ветер" раніше повідомляла, що зі сторони бонових загороджень біля мосту був розрив, який, певно, і намагаються закрити.

Перед новим роком Росія почала відновлювати захисні споруди після штормів у грудні.

Нагадаємо, окупанти через нестачу ворожих кораблів більше не намагаються переправляти будь-що з Криму в Росію Чорним морем.

Також росіяни почали укріплювати Балаклавську бухту для оборони. Вони встановлюють додаткові морські загородження, а також відновлюється стара база використання підводних човнів.