Россияне укрепляют крымский мост: причины

Вид на крымский мост сверху. Фото: росСМИ

Россия активно усиливает защиту незаконно построенного Керченского моста. Сейчас оккупанты восстанавливают боновые заграждения, используя баржи под российским флагом.

Об этом сообщает проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

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Как укрепляют

Незаконное сооружение Керченский мост пытаются защитить от атаки наших дронов, переправляя туда баржи под российским флагом. Мониторинговая группа "Крымский ветер" ранее сообщала, что со стороны боновых заграждений около моста был разрыв, который, вероятно, и пытаются закрыть.

Перед новым годом Россия начала восстанавливать защитные сооружения после штормов в декабре.

Напомним, оккупанты из-за недостатка вражеских кораблей больше не пытаются переправлять что-либо из Крыма в Россию по Черному морю.

Также россияне начали укреплять Балаклавскую бухту для обороны. Они устанавливают дополнительные морские заграждения, а также восстанавливается старая база использования подводных лодок.