В Черном море дежурят российские корабли: какая угроза

Корабль выпускает ракету. Фото: скриншот из видео АР

На конец недели Россия усиливает угрозы с Черного моря. Несмотря на штормовое предупреждение, враг вывел на дежурство военные корабли, один из которых снаряжен "Калибрами".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море находится два российских корабля. Один из них оснащен крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до четырех ракет. В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано, однако в Средиземном море наблюдается значительная активность: 6 кораблей, из которых 2 являются носителями ракет "Калибр" с возможностью запуска до 22 ракет.

Движение по морю не остановилось

В течение суток россияне осуществляли движение судов по Керченскому проливу: в направлении Черного моря зашли 3 судна, и одно продолжило путь к проливу Босфор. В то же время в Азовское море зашли 3 судна, направлявшиеся из Босфора.

Нарушение международной конвенции

РФ продолжает игнорировать международные договоренности, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации судов, отмечают в ВМС ВСУ. Это создает серьезные риски для гражданского судоходства и безопасности на море.

Напомним, россияне в усиленном режиме пытаются защитить Крымский мост от украинских дронов.

Также мы писали, что враг больше не пытается переправлять груз в Крым морем.