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Керовані бомби та БпЛА: Гуменюк розповіла, що використовують росіяни через "ракетний голод"

15 квітня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Керовані бомби та БпЛА: Гуменюк розповіла, що використовують росіяни через "ракетний голод"
Розвідувальний безпілотник. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На півдні країни ворог продовжує завдавати удари по мирному населенню. На фоні явного зменшення кількості ракет росіяни вдались до нової терористичної тактики. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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"На тлі відносного голоду ракет вони почали застосовувати саме керовані авіаційні бомби. Також це використання безпілотників, в тому числі вони вдаються до "кустарних" апаратів. Їх використовують не тільки для розвідки, а й для ураження, прив'язуючи до них розривні гранати", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що робота по таких "кустарних" безпілотниках ведеться. Щодоби ЗСУ вдається знищити по три — чотири такі літальні апарати. Така тактика є ознакою тероризму, оскільки окупанти не мають інших цілей, крім того, щоб налякати та поширювати страх. 

З наближенням Великодня в інформаційному просторі з’являється чимало повідомлень про ймовірний ракетний обстріл. В неділю, як в і будь-який день, слід не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Гуменюк розповіла, чи буде ракетний удар на Великдень — деталі в матеріалі

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