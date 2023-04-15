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Управляемые бомбы и БпЛА: Гуменюк рассказала, что используют россияне из-за "ракетного голода"

15 апреля 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Управляемые бомбы и БпЛА: Гуменюк рассказала, что используют россияне из-за "ракетного голода"
Разведывательный беспилотник. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На юге страны враг продолжает наносить удары по мирному населению. На фоне явного уменьшения количества ракет россияне прибегли к новой террористической тактике.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"На фоне относительного голода ракет они начали применять именно управляемые авиационные бомбы. Также это использование беспилотников, в том числе они прибегают к "кустарным" аппаратам. Их используют не только для разведки, но и для поражения, привязывая к ним разрывные гранаты", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что работа по таким "кустарным" беспилотниками ведется. Каждое время ВСУ удается уничтожить по три — четыре таких летательных аппарата. Такая тактика является признаком терроризма, поскольку оккупанты не имеют других целей, кроме того, чтобы напугать и распространять страх.

С приближением Пасхи, в информационном пространстве появляется немало сообщений о предполагаемом ракетном обстреле. В воскресенье, как и в любой день, следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Гуменюк рассказала, будет ли ракетный удар на Пасху — детали в материале.

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