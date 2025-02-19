Злам провайдеру та повідомлення одеситам

Чоловік зі смартфоном. Фото ілюстративне: Pixabay

Росіяни зламали один із найбільших інтернет-провайдерів в Україні Lanet.UA. Від його імені людям надходять повідомлення, де Одеську область називають частиною РФ.

Інформація про це шириться соцмережами.

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Дивні повідомлення

Користувачі з Одеської області почали отримувати повідомлення про "перехід регіону під російську юрисдикцію" через домовленості між президентами РФ Володимиром Путіним та США Дональдом Трампом.

Повідомлення, що приходили. Фото: скриншот

Повідомлення, що приходили. Фото: скриншот

Провайдер відреагував

Інтернет-провайдер підтвердив, що його сторінку в X (Twitter) було зламано, а у Viber було здійснено розсилку повідомлень з використанням альфа-імені. Наразі доступ до соцмереж уже відновлено. Крім того, у компанії додали, що втручання у внутрішні системи не було, а дивна розсилка — зупинена.

"Просимо не переходити за підозрілими посиланнями та не реагувати на повідомлення, які можуть надходити від імені наших акаунтів. Уся офіційна інформація наразі публікується лише на нашому сайті та у підтверджених соцмережах", — йдеться на офіційній сторінці Lanet.UA.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про лікаря, який допомагав військовим звільнитися. А також про прямий ефір Reuters у центрі Києва.