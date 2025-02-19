Допомагала військовим списатися за станом здоров'я в Одесі

Фігурантка з поліцією. Фото: Одеська обласна прокуратура

Лікарка одеської приватної клініки за гроші допомагала військовим звільнятися зі служби. Правоохоронці затримали жінку, і тепер їй загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, медикиня обіцяла службовцю ЗСУ за винагороду "вирішити питання" щодо його звільнення за станом здоров'я. Вона запевнила, що може вплинути на членів військово-лікарської комісії, створити необхідну історію хвороби та продовжити його стаціонарне лікування. За це вона хотіла 4,5 тисячі доларів, 3 з яких — передплата. Її затримали у службовому кабінеті під час одержання першої частини хабаря. Правоохоронці встановлюють повне коло учасників, причетних до цієї схеми.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди). За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 туристів, яких затримали біля кордону з Придністров'єм. А також про голову сільради на Одещині, який вимагав 12 тисяч доларів з підприємця.