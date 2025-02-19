Допомагала військовим списатися за станом здоров'я в Одесі

В Одесі лікар за хабар допомагала звільнитися з армії — деталі
Лікарка одеської приватної клініки за гроші допомагала військовим звільнятися зі служби. Правоохоронці затримали жінку, і тепер їй загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, медикиня обіцяла службовцю ЗСУ за винагороду "вирішити питання" щодо його звільнення за станом здоров'я. Вона запевнила, що може вплинути на членів військово-лікарської комісії, створити необхідну історію хвороби та продовжити його стаціонарне лікування. За це вона хотіла 4,5 тисячі доларів, 3 з яких — передплата. Її затримали у службовому кабінеті під час одержання першої частини хабаря. Правоохоронці встановлюють повне коло учасників, причетних до цієї схеми.
Яке покарання загрожує
Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди). За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 туристів, яких затримали біля кордону з Придністров'єм. А також про голову сільради на Одещині, який вимагав 12 тисяч доларів з підприємця.
Читайте Новини.LIVE!