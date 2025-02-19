Пытались из Одесской области попасть в Приднестровье

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Десять мужчин призывного возраста пытались нелегально, пользуясь ночной темнотой, попасть в Приднестровье. Однако пограничники обнаружили их с помощью камер ночного видения и задержали.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, через закрытый телеграмм-канал жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Запорожской и Николаевской областей нашли организатора незаконной переправки лиц в Приднестровье. Последний в режиме "онлайн" предоставлял инструкции по беспрепятственному пересечению госграницы. За такие услуги каждый из мужчин сразу заплатил по 6,5 тысячи долларов США на криптокошелек координатора.

Какое наказание грозит

В отношении фигурантов составили протоколы об админправонарушениях по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), а дела направили в суд. Им грозит штраф от 3 400 до 8 500 тысяч гривен, или 15 суток ареста.

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