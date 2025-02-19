Намагалися з Одещини потрапити до ПРидністров'я

Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління держприкордонслужби України.

Десять чоловіків призовного віку намагалися нелегально, користуючись нічною темрявою, потрапити до Придністров'я. Проте прикордонники виявили їх за допомогою камер нічного бачення та затримали.

Про це повідомляє Південне регіональне управління держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, через закритий телеграм-канал мешканці Харківської, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Запорізької та Миколаївської областей відшукали організатора незаконного переправлення осіб у Придністров'є. Останній в режимі "онлайн" надавав інструкції щодо безперешкодного перетинання держрубежу. За такі послуги кожен з чоловіків одразу сплатив по 6,5 тис. доларів США на криптогаманець координатора.

Яке покарання загрожує

Щодо фігурантів склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), а справи направили до суду. Їм загрожує штраф від 3 400 до 8 500 гривень, або 15 діб арешту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про голову сільради, який вимагав 12 тисяч доларів з підприємця. А також про військового, який підмінив ІPhone на пошті.